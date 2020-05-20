Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Россия исходит из того, что диалог между Северной Кореей и США отложен, как минимум, до американских президентских выборов, запланированных на ноябрь этого года, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Он напомнил сделанное в январе советником МИД КНДР Ким Ге Гваном заявление о том, что "возобновление корейско-американского диалога возможно лишь при условии того, что Вашингтон полностью примет наши требования". При этом северокорейский дипломат тогда подчеркнул, что в Пхеньяне понимают, что Вашингтон к этому не готов и не в силах этого сделать.

"Такое понимание обстановки легло в основу принятого на Пленуме нового политического курса, названного "фронтальным прорывом". Его суть: страна сосредотачивается на своих внутренних делах и возвращается к имевшему место до 2018 года так называемому "параллельному" варианту (одновременное развитие гражданской экономики и укрепление обороноспособности). Что же касается диалога с Вашингтоном, смысла в котором здесь сейчас не видят, то он, судя по всему, был отложен как минимум до президентских выборов в США. А дальше будет видно", - сказал Мацегора.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 10:15.

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