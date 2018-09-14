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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 17:22 14.09.2018 - 17:22

Гонконг. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - В МИД КНДР опровергли обвинения США в организации кибератак и заявили, что подобные инсинуации могут подорвать диалог между руководством обеих стран, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Фарс с обвинениями со стороны США не является ничем иным, кроме как злостной клеветой и очередной кампанией по дискредитации, полной лжи и фальсификаций, и направленной против КНДР", - приводит ЦТАК заявление представителя северокорейского МИД.

В заявлении отмечается, что "США вводят в заблуждение общественное мнение, утверждая, что наше правительство (КНДР - ИФ) стоит за преступлением, связывая несуществующего "преступника" и его так называемые "киберпреступления" с нашими государственными органами".

"Наше государство уже давно выбрало курс, направленный против всех видов кибератак, и за полное обеспечение кибербезопасности, и предпринимает все шаги для ее осуществления", - отмечается в заявлении.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки компанию и физическое лицо, которые, по утверждениям США, связаны с кибератаками, инициированными северокорейскими властями.

Так, под санкции попал программист из КНДР Пак Чин Хёк. США. Также под санкции США попала северокорейская компания Chosun Expo Joint Venture, на которую работал это программист.

1кю аю бс

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