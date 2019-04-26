Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 11:14

Гонконг. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - СМИ КНДР в пятницу призвали Южную Корею заниматься межкорейскими делами с Пхеньяном самостоятельно, без вмешательства Вашингтона.

"Если мы задействуем объединенную силу нашего народа, любые внешние санкции, давление, вызовы и испытания не смогут встать на нашем пути к процветанию", - говорится в статье, опубликованной на северокорейском портале Uriminzokkiri.

При этом портал выступил с обвинениями в адрес США в препятствовании улучшению отношений между КНДР и Южной Кореей, указав на пагубность зависимости от иностранных держав в вопросе налаживания связей между Пхеньяном и Сеулом.

Также Uriminzokkiri отметил критически важную роль Сеула в выполнении Пханмунджомской декларации, подписанной 27 апреля 2018 года по итогам первой встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

За 2018 год Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита: в апреле, в мае и в сентябре. Два первых саммита прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

1аю ар вв

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