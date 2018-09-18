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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 3:08 18.09.2018 - 03:08

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Третий межкорейский саммит, который состоится 18-20 сентября в Пхеньяне, может стать значительным шагом в деле улучшения отношений между двумя корейскими государствами, заявило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Пхеньянский саммит нацелен на реализацию Панмунджомской декларации о мире, процветании и воссоединении Корейского полуострова и предоставит важную возможность дальнейшего ускорения и развития межкорейских отношений, то есть, для формирования новой истории", - пишет агентство.

Южнокорейское агентство "Ренхап", комментируя предстоящие переговоры президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, подчеркивает, что саммит "станет, возможно, кульминацией усилий Сеула, направленных на построение доверия с государством-изгоем, которое еще сомневается в своем будущем без ядерного оружия".

Вопрос о путях денуклеаризации Корейского полуострова станет главной темой повестки дня предстоящих переговоров двух лидеров, сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)" - заявил он.

Чиновник отметил, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

1гк аг

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