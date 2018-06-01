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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 20:56 01.06.2018 - 20:56

*** Основные затраты на модернизацию КНДР в случае денуклеаризации, по его мнению, должны взять на себя не США, а Южная Корея, Япония и Китай

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в Пхеньяне, по его мнению, действительно стремятся к денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я думаю, что они этого хотят. Я знаю, что они хотят это сделать", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста о денуклеаризации Корейского полуострова.

"Они (КНДР- ИФ) хотят развиваться как страна, и это произойдет, я не сомневаюсь", - подчеркнул Д.Трамп.

При этом он подчеркнул, что в случае нормализации отношений с КНДР, основные затраты на модернизацию этой страны возьмут на себя такие страны как Южная Корея, Япония, Китай. "Это их соседи, а не наши", - сказал президент.

"Я не думаю, что мы будем много на это тратить", - добавил Д.Трамп.

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