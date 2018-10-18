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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 9:34 18.10.2018 - 09:34

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в четверг американская газета "Нью-Йорк таймс".

"Разведывательные службы США получают все больше доказательств того, что к этому (к исчезновению журналиста - ИФ) причастен наследный принц Саудовской Аравии", - говорится в сообщении издания.

Тем не менее, пока американская разведка не смогла обнаружить прямых свидетельств того, что в исчезновении Дж.Хашкаджи замешан саудовский принц.

Помимо этого, расследование будет осложнено в связи с тем, что принцу подчиняются все органы безопасности страны, отмечает издание.

"Американские разведывательные службы готовятся представить (президенту США - ИФ) Дональду Трампу свой анализ действий наследного принца М. бен Салмана (в рамках расследования исчезновения журналиста - ИФ)", - пишет "Нью-Йорк таймс".

В минувшую среду США запросили у турецких властей аудиозапись, которая, как считается, должна свидетельствовать об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Дж.Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Д.Трамп заявил, что не пытается прикрыть Саудовскую Аравию, несмотря на то, что она является союзником США, и хотел бы во всем разобраться.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.

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