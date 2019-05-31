Гонконг. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Разведслужба Южной Кореи пока не может подтвердить информацию о том, что в Северной Корее казнили спецпредставителя Государственного совета КНДР по делам США Ким Хек Чхоля, сообщает агентство Associated Press.

"Разведслужба Сеула заявила, что не может подтвердить эти сообщения", - пишет агентство.

В свою очередь в администрации президента Южной Кореи в связи с этими публикациями отметили, что "не считают допустимым делать опрометчивые заявления или комментарии". Между тем, Associated Press со своей стороны подчеркивает, что к информации о казни чиновника нужно относиться аккуратно.

"Поступившее в пятницу сообщение основано лишь на одном неназванном источнике, знакомом с ситуацией в Северной Корее. Но нет никаких деталей о том, где именно этот источник получил такую информацию. Пока что это сообщение не дополнили никакие крупные СМИ в Южной Корее, его также не подтвердили правительственные чиновники, даже анонимно", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, оно напоминает, что южнокорейские СМИ зачастую публикуют "сенсационные материалы" о событиях в КНДР, которые оказываются неправдой. Так, например, чиновники, которые, по данным СМИ, ранее были казнены, позже как ни в чем не бывало появлялись рядом с Ким Чен Ыном в эфире северокорейского телевидения.

Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо" со ссылкой на источник сообщила, что спецпредставитель Госсовета КНДР по делам США Ким Хек Чхоль был казнен в марте вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи, участвовавшими в саммите в Ханое.

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на саммите.

Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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