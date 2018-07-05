Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 10:52 05.07.2018 - 10:52

Дубай. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Источник иракского телеканала "Рудау" в иракских разведслужбах в четверг заявил, что, по его данным, сын главаря террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади - Хузайфа аль-Бадри - был убит во время удара российских ВКС по позициям террористов в иракской провинции Хомс 2 июня.

В сообщении утверждается, что российская авиация 2 июля выпустила три ракеты по укрытиям террористов в горах Хомса. В укрытии в момент удара находились около 30 командиров группировки ИГ, а также охранников Х.аль-Бадри.

Ранее члены ИГ (запрещенная в РФ организация) сообщали в интернете о гибели сына Аль-Багдади во время боевых столкновений с правительственными силами Ирака и российскими ВС близ провинции Хомс.

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади находится в международном розыске, его точное местоположение неизвестно. Неоднократно появлялась информация о его гибели, однако представители террористической группировки их опровергали.

1бф во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line