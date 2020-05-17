Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 16:25

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США не фиксируют какого-либо серьезного роста числа инфицированных коронавирусом в тех районах страны, где карантинные меры постепенно ослабевают, но есть всплески в еще закрытых районах, заявил министр здравоохранения Алекс Азар.

"Мы наблюдаем такую ситуацию в тех местах, которые открываются, но мы все еще видим всплески в некоторых областях, однако эти всплески на самом деле носят локальный характер", - сказал министр в эфире телеканала CNN.

Азар возложил ответственность за борьбу с распространением вируса и открытием районов на местные органы власти.

"Это очень локальные решения. Не должно быть единообразного подхода к открытию сразу всего, поскольку это необходимо. Нельзя ставить на кон здоровье против экономики".

1гк ки

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