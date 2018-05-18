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Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В районе сирийского военного аэродрома вблизи города Хама прогремели несколько взрывов, сообщают в пятницу сирийские СМИ.

Причина взрывов на данный момент неизвестна. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.

бф аю

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Интерфакс