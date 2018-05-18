В районе сирийской авиабазы у города Хама прогремели несколько взрывов, причина неизвестна - СМИ

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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 14:07 18.05.2018 - 14:07

Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В районе сирийского военного аэродрома вблизи города Хама прогремели несколько взрывов, сообщают в пятницу сирийские СМИ. Причина взрывов на данный момент неизвестна. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала. бф аю Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс