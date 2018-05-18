В районе сирийской авиабазы у города Хама прогремели несколько взрывов, причина неизвестна - СМИ
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Дубай. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В районе сирийского военного аэродрома вблизи города Хама прогремели несколько взрывов, сообщают в пятницу сирийские СМИ.
Причина взрывов на данный момент неизвестна. Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступала.
бф аю
Интерфакс