Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 9:51

Стамбул. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Обстановка в районе сирийско-турецкой границы с, где уже несколько часов действует прекращение огня между Турцией и курдами, в целом, стала спокойнее, однако поступают данные о некоторых продолжающихся боестолкновениях, передают западные СМИ.

Так, агентство Associated Press (AP) со ссылкой на информацию собственных корреспондентов на месте сообщает о боестолкновениях в районе города Рас эль-Айн на северо-востоке Сирии. Там слышны звуки стрельбы, над городом клубится дым.

Также о периодических столкновениях в районе этого города сообщают близкие к оппозиции Сирии очевидцы.

Однако, к примеру, в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, также расположенного неподалеку от турецкой границы, по данным корреспондентов AP, тихо.

По данным же источников агентства ЭФЭ, после того, как США и Турция договорились о временном прекращении огня на северо-востоке Сирии, на границе наблюдается спокойствие. По данным источника ЭФЭ, ранее каждую ночь к границе прибывали военные конвои, которые направлялись в Сирию, но в ночь на пятницу этого не произошло. Также над границей перестали летать турецкие боевые самолеты, отметил другой источник агентства.

В четверг вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии, чтобы позволить курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) отвести свои силы.

Пенс подчеркнул, что курдские формирования будут выведены за разделительную линию, которая находится "примерно в 20 милях (32 км - ИФ) к югу от границы" с Турцией, и что этот процесс уже идет.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на севере Сирии создается зона безопасности под контролем турецких военных.

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