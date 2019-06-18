Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе японского города Ниигата, расположенного на побережье Японского моря, сообщает во вторник агентство "Киодо".

Объявлено предупреждение о риске формирования цунами.

Информация о разрушениях и жертвах пока не поступала.

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