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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 4:00 30.05.2018 - 04:00

Дамаск. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Мирные жители начинают возвращаться в квартал Муххаям аль-Ярмук на юге Дамаска, освобожденный от боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", при въезде туда солдаты вооруженных сил Сирии проверяют документы, сообщили в среду с места событий.

"На улицах квартала сожженная техника боевиков, много завалов. Правительство Сирии планируют начать разбор этих завалов и утилизацию техники. Сейчас в квартале сирийские саперы разминируют здания и помещения", - говорится в сообщении очевидца, поступившем в "Интерфакс".

Большинство зданий разрушены, но жители начинают возвращаться. "Наша семья бежала сразу, как пришли боевики. Мои родители, я, муж и дети. Но мою дочь террористы достали даже в Дамаске. В нее попала пуля. Она умерла. Ей было всего тринадцать лет", - говорит жительница квартала Римма аль-Кадра.

В апреле при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии от боевиков были освобождены столичное предместье Восточная Гута, район Восточный Калямун к северу от Дамаска. В мае от террористов были освобождены южные кварталы столицы, включая Муххаям аль-Ярмук.

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