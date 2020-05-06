Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 16:47

*** Контролировать соблюдение новых правил сложно, и власти рассчитывают на сознательность граждан

Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес объявила о решении властей снять ряд ограничений, касающихся социальных контактов в рамках реализации плана по поэтапному возвращению страны к нормальной жизни после пандемии COVID-19.

"Физическое удаление от тех, кого мы любим, в некоторых случаях стало невыносимым, и мы должны услышать это и действовать соответствующим образом. Вот почему Национальный совет безопасности решил разрешить дополнительное расширение наших социальных контактов, начиная с ближайшего воскресенья (10 мая - ИФ)", - заявила глава федерального правительства на пресс-конференции в Брюсселе.

Она объяснила правила. Каждая семья сможет принимать до четырех человек, всегда одних и тех же. Эти люди могут посещать только эту данную семью при соблюдении социального дистанцирования.

До сих пор было разрешено видеться одновременно только двум, всегда одним и тем же лицам в ходе прогулки и занятий спортом. Вильмес признала, что контролировать соблюдение этого правила очень трудно, поэтому остается рассчитывать на гражданскую сознательность каждого. "Без такой сознательности, этот выход из изоляции будет безрезультатным", - предупредила премьер-министр.

В рамках второго этапа первой фазы выхода из изоляции 11 мая планируется открыть непродовольственные магазины при соблюдении строгого условия - наличия 10 кв м площади на одного покупателя при посещении магазина не более 30 мин. по времени.

Покупателям рекомендовано носить маски внутри магазина и ходить за покупками в одиночку. Несовершеннолетних может сопровождать один из родителей. Сопровождение разрешено и для лиц, нуждающихся в посторонней помощи. Также рекомендуется посещать ближайшие от дома или места работы магазины.

На этой первой фазе отмены ряда ограничений по-прежнему останутся запрещенными экскурсии, туристические мероприятия и собрания. Соревнования в профессиональном и любительском спорте невозможны, как минимум, до 31 июля.

На данной фазе не возобновятся профессии, предполагающие непосредственные контакты с людьми, кроме медицинских и парамедицинских услуг. Останутся закрытыми рынки. Местные власти могут разрешить торговать отдельным, изолированным от других уличным продавцам как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Кафе, бары и рестораны пока будут закрыты.

Сохраняются ограничения на перемещение людей. Для учреждений и предприятий предпочтение отдается дистанционной работе.

Вильмес подчеркнула важность того, чтобы дисциплина ограничений и проявление здравого смысла продолжались.

"Если мы можем сегодня преодолеть очередной этап выхода из изоляции, то только потому, что ваши усилия принесли свои плоды. И это свидетельствует, что возвращение к некой форме нормальности - я не оговорилась: к некой форме нормальности - уже близко", - сказала глава правительства Бельгии.

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