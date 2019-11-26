Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 15:02

Варшава. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Бывшие в 2010 году членами Совета директоров компании EuRoPol GAZ S.A. Михал Ш., Здзислав Й и Мирослав Д. задержаны во вторник по распоряжению прокурора регионального подразделения польского Агентства внутренней безопасности в городе Катовице, сообщается на сайте государственной прокуратуры Польши.

По ее данным, задержанные препровождены в региональную прокуратуру польского города Лодзи, где им будут выдвинуты обвинения в причинении крупного имущественного ущерба компании EuRoPol GAZ путем превышения прав и нарушения должностных полномочий.

Им грозит до десяти лет тюремного заключения.

В ходе следствия выяснилось, что в частности 27 января 2010 года Михал Ш., Мирослав Д. довели до подписания соглашение в Москве между EuRoPol GAZ, Gazprom Export i PGNiG S.A., в которой содержались пункты, крайне невыгодные для EuRoPol GAZ

Ущерб компании от соглашений с российской стороной, составил почти миллиард злотых.

Предприятие EuRoPol GAZ владеет польской частью транзитного газопровода Ямал-Европа она предоставляет услугу транзита природного газа через Польшу. В ее состав входят представители Польши и России, причем польская и российская стороны имеют по 48%, а 4 % принадлежит компании Gas Trading S.A.

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