В результате авиаударов ВВС Турции на севере Ирака нейтрализованы более 25 курдских боевиков
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Стамбул. 15 июня. ИНТЕРФАКС - ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдских боевиков в горах Кандиль на севере Ирака, в результате чего были "нейтрализованы" 26 боевиков, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.
Операция прошла еще 12 июня.
Турецкие власти часто используют термин "нейтрализация" для обозначения погибших, раненных и захваченных в плен.
В минувший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные возобновляют военные операции в районах Кандиль и Синджар на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана - организации, которую в Анкаре считают террористической.
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Интерфакс