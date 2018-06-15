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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 10:52 15.06.2018 - 10:52

Стамбул. 15 июня. ИНТЕРФАКС - ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдских боевиков в горах Кандиль на севере Ирака, в результате чего были "нейтрализованы" 26 боевиков, сообщило в пятницу Анатолийское агентство новостей.

Операция прошла еще 12 июня.

Турецкие власти часто используют термин "нейтрализация" для обозначения погибших, раненных и захваченных в плен.

В минувший понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные возобновляют военные операции в районах Кандиль и Синджар на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана - организации, которую в Анкаре считают террористической.

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