Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Минимум 22 человека стали жертвами атаки террориста-смертника в Кабуле, сообщает во вторник агентство "Пажвок".
Еще 38 человек получили ранения.
Во вторник поступили сообщения о взрыве в столице Афганистана. Взрыв произвел террорист-смертник недалеко от посольства США. Рядом с местом взрыва расположено одно из зданий министерства обороны Афганистана.
Также во вторник сообщалось, в городе Чарикар афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.
Движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) взяло на себя ответственность за два теракта в Афганистане.
В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.
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