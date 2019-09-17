Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 15:06

Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Минимум 22 человека стали жертвами атаки террориста-смертника в Кабуле, сообщает во вторник агентство "Пажвок".

Еще 38 человек получили ранения.

Во вторник поступили сообщения о взрыве в столице Афганистана. Взрыв произвел террорист-смертник недалеко от посольства США. Рядом с местом взрыва расположено одно из зданий министерства обороны Афганистана.

Также во вторник сообщалось, в городе Чарикар афганской провинции Парван произошел взрыв во время выступления президента Афганистана Ашраф Гани. В результате взрыва пострадали более 30 человек, 24 человека погибли. Президент Гани, по данным местных СМИ, не пострадал.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ) взяло на себя ответственность за два теракта в Афганистане.

В августе талибы призвали жителей Афганистана не ходить на президентские выборы 28 сентября, а также связанные с ними мероприятия, так как они могут стать целью атаки движения.

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