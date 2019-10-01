Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Жертвами нападения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на административное здание в провинции Балх на севере Афганистана стали 11 полицейских, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Перестрелка между талибами и полицией все еще продолжается, отмечает агентство. Местные власти опасаются, что число погибших может возрасти.

Атаки талибов участились в Афганистане в последний месяц на фоне срыва переговоров с США и прошедших в Афганистане президентских выборов.

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