Дубай. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Жертвами нападения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) на административное здание в провинции Балх на севере Афганистана стали 11 полицейских, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Перестрелка между талибами и полицией все еще продолжается, отмечает агентство. Местные власти опасаются, что число погибших может возрасти.
Атаки талибов участились в Афганистане в последний месяц на фоне срыва переговоров с США и прошедших в Афганистане президентских выборов.
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