В результате взрыва в лаборатории университета в Пекине погибли трое студентов

Этот контент был опубликован 26 декабря 2018 г. 8:15

Пекин. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Не менее троих студентов стали жертвами взрыва, прогремевшего в среду в лаборатории Транспортного университета Пекина, сообщают западные СМИ.

Данных о раненых в результате взрыва и пожара в вузе пока не поступало.

По информации пожарной службы города, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 09:34 по местному времени (04:34 мск). Пожар стал следствием взрыва в лаборатории, где студенты проводили опыты.

На видеороликах, появившихся в китайских СМИ, видно, что из здания на территории университета вырываются клубы плотного дыма.

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