Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 5:14 13.07.2018 - 05:14

*** Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани - министерство

Дубай. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Взрыв раздался недалеко от аэропорта Каира, пострадали 12 человек, сообщил официальный представитель египетской армии Тамер эль-Рефаи.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта, отметив, что из-за чрезмерно высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.

Министерство гражданской авиации Египта проинформировало, что инцидент не повалял на работу аэропорта, все рейсы выполняются по расписанию.

1гк ад

Neuer Inhalt Horizontal Line