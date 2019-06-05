Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 18:21

Рим. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Газовый баллон взорвался на небольшом рынке, организованном в центральной части сицилийского города Джела, пострадали 20 человек, сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на данные пожарных.

Газовый баллон находился в фургоне, где продавали курицу-гриль. Значительные ожоги получили три человека, находившиеся внутри фургона.

Взрыв произошел в полдень по местному времени (13:00 мск), пожар, возникший в результате взрыва, в настоящее время потушен, сообщают пожарные в Twitter.

Мэр города Джела Лучо Греко побывал на месте происшествия, а затем направился в больницу, где находятся пострадавшие, сообщает телеканал "Раи ньюс".

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