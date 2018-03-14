В результате высылки российских дипломатов состав посольства РФ в Лондоне сократится на 40% - СМИ
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
*** После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов
Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Объявленная в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высылка российских дипломатов приведет к сокращению дипломатического состава посольства РФ в Лондоне приблизительно на 40%, сообщает Би-би-си.
Согласно данным ее корреспондента, в настоящее время в дипломатическом списке посольства РФ числятся 58 дипломатов. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.
ПОСЛЕДУЕТ
нв во об
Интерфакс