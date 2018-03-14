В результате высылки российских дипломатов состав посольства РФ в Лондоне сократится на 40% - СМИ

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:25 14.03.2018 - 15:25

*** После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Объявленная в среду премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высылка российских дипломатов приведет к сокращению дипломатического состава посольства РФ в Лондоне приблизительно на 40%, сообщает Би-би-си. Согласно данным ее корреспондента, в настоящее время в дипломатическом списке посольства РФ числятся 58 дипломатов. После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов. ПОСЛЕДУЕТ нв во об Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс