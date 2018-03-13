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Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Минимум 13 человек погибли и 20 получили ранения в результате автобусного ДТП в провинции Чорум, сообщает во вторник газета "Хюриет".

Автобус, следовавший из Стамбула в Токат, врезался в грузовой автомобиль рано утром 13 марта. В результате столкновения автобус загорелся.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших и 10 погибших.

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