В результате ДТП с автобусом в Турции погибли 13 человек, ранены 20

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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 9:26 13.03.2018 - 09:26

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Минимум 13 человек погибли и 20 получили ранения в результате автобусного ДТП в провинции Чорум, сообщает во вторник газета "Хюриет". Автобус, следовавший из Стамбула в Токат, врезался в грузовой автомобиль рано утром 13 марта. В результате столкновения автобус загорелся. Ранее сообщалось о 18 пострадавших и 10 погибших. мм во Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс