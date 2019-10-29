Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 9:08

Мадрид. 29 октября. ИНТЕРФАКС - В результате землетрясения магнитудой 6,6, на острове Минданао на юге Филиппин один человек погиб и 43 пострадали, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Больше всего пострадавших - 30 человек - в городе Кидапаван, популярном туристическом центре. Главной достопримечательностью окрестностей города является вулкан Апо - высочайшая точка Филиппин.

Есть ли среди пострадавших иностранцы, агентство не указывает.

Власти пока не оценили, какие разрушения спровоцировало землетрясение, однако ожидается, что они будут значительными.

Эпицентр землетрясения залегал в районе муниципалитете Тулунан - там же где произошло землетрясение двумя неделями ранее. Тогда травмы получили порядка 200 человек.

В 2019 году на Филиппинах произошло несколько землетрясений магнитудой более 5. Больше всего жертв принесло землетрясение в апреле в провинции Пампанга, тогда погибли 16 человек.

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