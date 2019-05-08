Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 6:54

Гонконг. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В результате наезда автомашины на группу школьников в Японии на больничных койках оказались 13 детей и два их преподавателя, сообщают японские СМИ.

Инцидент произошел в среду в городе Оцу префектуры Сига. Когда дети и сопровождавшие их преподаватели находились на тротуаре возле перекрестка, в группу врезался небольшой автомобиль, свернувший на тротуар с проезжей части.

Состояние четверых пострадавших медики оценивают как тяжелое, отмечается в сообщениях.

О причинах и обстоятельствах происшествия пока не сообщается, ведется расследование.

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