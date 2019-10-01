Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 14:00

Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В профессиональном училище в финском городе Куопио произошло нападение, в результате которого пострадали 10 человек, еще один человек погиб, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".

Двое пострадавших получили тяжелые ранения. Среди пострадавших есть и подозреваемый в нападении, отмечает "Юле".

Сообщается, что нападавший использовал холодное оружие. После нападения был задержан один подозреваемый.

Училище, по данным телерадиокомпании, находится в торговом центре Herman. В настоящее время место происшествия оцеплено.

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