Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В профессиональном училище в финском городе Куопио произошло нападение, в результате которого пострадали 10 человек, еще один человек погиб, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".
Двое пострадавших получили тяжелые ранения. Среди пострадавших есть и подозреваемый в нападении, отмечает "Юле".
Сообщается, что нападавший использовал холодное оружие. После нападения был задержан один подозреваемый.
Училище, по данным телерадиокомпании, находится в торговом центре Herman. В настоящее время место происшествия оцеплено.
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