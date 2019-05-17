Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 8:43

Дубай. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В афганской провинции Гильменд в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейских, а 14 получили ранения, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Авиаудар был проведен в четверг, в момент, когда полицейские боролись с боевиками движения "Талибан"(запрещено в РФ) недалеко от столицы этой провинции Лашкаргах.

В настоящее время неясно, кто именно нанес удары: афганская или американская авиация. "Талибан" утверждает, что удар произвел американский самолет.

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