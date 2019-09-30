Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 10:50

Кабул. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Не менее 16 человек из проправительственного отряда местной самообороны погибли в результате ошибочного авиаудара, нанесенного в северо-восточной афганской провинции Тахар, сообщает в понедельник афганский новостной интернет-портал Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Джавада Хиджри.

По его словам, инцидент произошел на территории уезда Бахарак в минувшее воскресенье вечером.

Хиджри также сообщил, что афганским военным в провинции Тахар удалось отбить нападение боевиков на город Талукан, административный центр провинции.

"По местам скопления боевиков были нанесены авиаудары, в результате чего было ликвидировано 36 террористов", - отметил пресс-секретарь губернатора провинции. По его словам, в Талукан прибывает подкрепление правительственных сил для стабилизации ситуации.

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