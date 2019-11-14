Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 12:52

Дубай. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Во время столкновений в Багдаде между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности Ирака в четверг погибли по меньшей мере четыре человека, 62 были ранены, сообщает агентство Associated Press.

В среду протестующие заявили, что, несмотря на усиливающиеся репрессии со стороны властей, из-за которых на демонстрации приходит меньше людей, они будут продолжать выступать против существующего политического режима.

Активисты призвали граждан Ирака выйти на улицы в конце этой недели.

25 октября страну охватила вторая волна антиправительственных демонстраций. Тогда жители Ирака, недовольные политикой правительства, вышли на улицы Багдада, а также городов Эд-Дивания и Эн-Насирия. Они выступают против широко распространенной коррупции, нехватки рабочих мест и плохого государственного обеспечения.

Протестующие, впервые заявившие о недовольстве 1 октября, изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

С начала демонстраций 1 октября в Ираке погибли не менее 320 человек, тысячи были ранены.

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