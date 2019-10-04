Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 12:33

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Жертвами антиправительственных протестов в Ираке стали уже 42 человека, сообщает агентство Associated Press.

Ранее сообщалось о 33 погибших. Также СМИ сообщают о сотнях раненых.

Все девять новых смертей произошли в городе Эн-Насирия, где прошли многочисленные столкновения демонстрантов со стражами порядка.

Жители Ирака выходят на демонстрации против безработицы, правительственной коррупции и низкого качества общественных услуг. Многие протестующие - молодежь. В основном протесты проходят в Багдаде и на юге Ирака.

Акции протеста продолжаются в Ираке уже несколько дней. Полиция во вторника использует слезоточивый газ и боевые патроны, чтобы разогнать протестующих.

Из-за протестов власти Ирака заблокировали доступ к интернету на значительной части территории страны.

В пятницу к протестующим обратился премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, заявив, что власти их слышат, и призвав разойтись по домам.

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