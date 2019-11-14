Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 20:01

*** Подозреваемый задержан

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, не менее трех получили ранения в результате стрельбы в одной из школ города Санта-Кларита (американский штат Калифорния), сообщил в четверг канал CBS-Los Angeles.

Как сообщают местные власти, подозреваемым является мужчина азиатской внешности. Полиция подтвердила его задержание.

Студенты школы сообщили, что услышали звуки стрельбы и постарались укрыться в кабинетах, закрыв двери на замок.

Отмечается, что четверо человек были ранены и госпитализированы в местную больницу. Медики подтвердили, что одна женщина, доставленная в больницу, скончалась от полученных ран. Еще двое мужчин находятся в критическом состоянии.

Первоначально сообщалось о семи пострадавших.

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