Париж. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Дордрехт в Нидерландах несколько человек погибли в результате стрельбы, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на нидерландскую полицию.
Ряд других СМИ пока что сообщает только о ранении нескольких человек.
Других подробностей инцидента в настоящее время не приводится.
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