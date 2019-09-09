Париж. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Дордрехт в Нидерландах несколько человек погибли в результате стрельбы, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на нидерландскую полицию.

Ряд других СМИ пока что сообщает только о ранении нескольких человек.

Других подробностей инцидента в настоящее время не приводится.

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