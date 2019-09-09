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Париж. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Дордрехт в Нидерландах несколько человек погибли в результате стрельбы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на нидерландскую полицию.
По ее информации, погибли три человека, а еще один серьезно ранен.
По информации местных СМИ, стрельба произошла в одном из жилых домов. По некоторым данным, речь может идти о семейном конфликте.
Согласно информации нидерландской газете Telegraaf, мужчина сначала открыл огонь по членам своей семьи, а затем покончил с собой.
На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Полиция проводит расследование инцидента.
Город Дордрехт расположен недалеко от одного из крупнейших городов Нидерландов - Роттердама.
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