Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 20:56

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Париж. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В городе Дордрехт в Нидерландах несколько человек погибли в результате стрельбы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на нидерландскую полицию.

По ее информации, погибли три человека, а еще один серьезно ранен.

По информации местных СМИ, стрельба произошла в одном из жилых домов. По некоторым данным, речь может идти о семейном конфликте.

Согласно информации нидерландской газете Telegraaf, мужчина сначала открыл огонь по членам своей семьи, а затем покончил с собой.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи. Полиция проводит расследование инцидента.

Город Дордрехт расположен недалеко от одного из крупнейших городов Нидерландов - Роттердама.

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