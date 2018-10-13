В результате теракта на предвыборном митинге в Афганистане погибли 12 человек
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Дубай. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Не менее 12 человек стали жертвами взрыва на предвыборном митинге в афганской провинции Тахар, сообщает телеканала "Толо-ньюс".
Еще 32 человек, по его данным, получили ранения.
Бомба была установлена на мотоцикле.
Теракт был направлен против сторонников женщины, ведущей борьбу за место в парламенте.
Это уже третий за месяц теракт, произошедший на предвыборных митингах в Афганистане.
Ранее экстремистское движение "Талибан" (запрещено в РФ) предупреждало, что будут совершать подобные нападения, чтобы помешать организации выборов.
Парламентские выборы в Афганистане должны состояться позже в октябре.
1во ав
Интерфакс