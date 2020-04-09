Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 18:00

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Первая партия российской помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 доставлена в четверг в город Баня-Лука в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), сообщает местная телерадиокомпания РТРС.

По ее данным, в Республику Сербскую доставлено "медицинское оборудование и другая помощь России". Подробностей телерадиокомпания не сообщает.

Российский самолет на аэродроме Баня-Луки встречали член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик, президент республики Желька Цвиянович, премьер-министр Радован Вишкович и посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов.

По словам Цвиянович, "помощь была направлена по запросу Республики Сербской и поступила очень быстро".

"Это подтверждает наши добрые отношения и взаимопонимание", - отметила президент, поблагодарив Россию.

Додик ранее обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь медицинским оборудованием и материалами для сдерживания распространения коронавируса в Республике Сербской. Он также говорил об эпидемиологической ситуации в республике и с главой МИД России Сергеем Лавровым, напоминает РТРС.

В Минобороны РФ ранее в четверг сообщили, что отряд из 24 российских военнослужащих будет переброшен самолетами в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с коронавирусом.

По данным Минобороны РФ, 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники в четверг будут доставлены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

"Всего для доставки российских военных специалистов в Боснию и Герцеговину планируется совершить три самолето-рейса. Помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", российские военные медики и военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом в Италии, Сербии и Армении.

1ар др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!