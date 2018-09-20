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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 18:27 20.09.2018 - 18:27

Париж. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон охарактеризовал состоявшуюся в среду на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге дискуссию европейских лидеров о миграции как более спокойную, открытую, аналитическую, чем та, которая у них проходила в июне.

"У меня вчера вечером была возможность напомнить, что миграция - это тема, по которой у нас четыре вызова, требующие ответа", - сказал он в четверг на пресс-конференции после завершения встречи на высшем уровне, которую принимала Австрия как страна, председательствующая в Совете ЕС.

Первый из них, объяснил президент, - это прибывающие потоки мигрантов, особенно нелегальных, которые в нынешнем году не такие огромные по сравнению с предыдущими. Но мигранты продолжают прибывать через западное Средиземноморье и по "восточному маршруту".

Вторая задача - это возврат мигрантов в страны происхождения. Сегодня проблема ряда государств ЕС, например Италии, в том, что на их территории находятся мигранты, не имеющие права на получение убежища в Евросоюзе, которых надо вернуть в свои страны.

В-третьих, это то, что называют "вторичной миграцией", которая является серьезной проблемой для стран ЕС, когда свободно перемещающиеся по Шенгенской зоне мигранты повторно запрашивают убежища в других странах. Э.Макрон привел пример, когда рост числа просителей убежища во Франции и Германии в 2017 году возник не столько за счет прибытия в Европу новых мигрантов, сколько из-за повторных просьб убежища.

Четвертую проблему президент Франции охарактеризовал как политическую. Это, по его словам, "итальянская чувствительность и прибытия (мигрантов - ИФ) из Ливии".

"Я называю ее политической, потому что сильно сократившиеся в течение последних месяцев потоки служат основой для сюжетов, связанных с односторонним выбором некоторых", - сказал Э.Макрон, намекая на демарши итальянского руководства относительно миграционной политики ЕС.

"Во вчерашней дискуссии мы широко воспользовались возможностями сближения", - сообщил французский президент.

Он видит ощутимое сближение в вопросе усиления диалога со странами происхождения и транзита миграции, особенно африканскими. "Такой диалог ни в коем случае не должен приводить к решениям, которые не отвечают нашим ценностям и правам", - подчеркнул при этом Э.Макрон.

Продолжая тему миграции, он поднял вопрос о защите внешних границ ЕС, отметив разногласия между членами союза, но вместе с тем указав на "широкий консенсус" относительно продвижения на основе предложения Еврокомиссии в деле усиления пограничного агентства Frontex.

"У нас есть пространство свободного перемещения, всеми выгодами которого мы пользуемся. Если мы хотим лучше защищать наших граждан (к чему мы стремимся), нужно инвестировать, лучше организовываться, чтобы охранять наши общие границы. И в этом вопросе я полностью поддерживаю предложение Европейской комиссии. Я полагаю, что это единственный связный ответ на стоящий перед нами вызов", - заявил президент Франции.

Еще одна тема, по которой, как считает Э.Макрон, есть сближение взглядов членов ЕС - это директива о возврате мигрантов. Он назвал эффектными сделанные Еврокомиссией соответствующие предложения по изменению европейских правил, и высказал пожелание, чтобы они были приняты, как можно скорее.

Наконец, участники встречи, отметил французский президент, продемонстрировали намерение продвигаться в углубленном реформировании дублинских правил предоставления убежища в ЕС.

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