В Риме выступают за разрешение вопроса антироссийских санкций, но считают этот вопрос непростым - глава МИД Италии
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*** Министр заявил, что санкции являются инструментом, а не самоцелью
Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Италия выступает за то, чтобы вопрос санкций, введённых в отношении России, разрешился, но отмечает, что это непростой процесс, заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.
"Вопрос о санкциях явился предметом нашего разговора, мы говорили о санкциях, но не говорили, какую роль мы можем сыграть в отношениях с ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Между Италией и Россией есть ряд областей, где мы находим недопонимание: Очевидно, что причины, которые определили возникновение санкционных мер, могут быть устранены, мы работаем в этом направлении. Но понимаем, что это, конечно, процесс непростой", - отметил министр.
"Санкции - это инструмент, а не цель и не самоцель. Это инструмент, чтобы прийти к позитивному решению", - добавил он.
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Интерфакс