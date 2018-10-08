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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 13:28 08.10.2018 - 13:28

*** Министр заявил, что санкции являются инструментом, а не самоцелью

Москва. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Италия выступает за то, чтобы вопрос санкций, введённых в отношении России, разрешился, но отмечает, что это непростой процесс, заявил глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези.

"Вопрос о санкциях явился предметом нашего разговора, мы говорили о санкциях, но не говорили, какую роль мы можем сыграть в отношениях с ЕС", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Между Италией и Россией есть ряд областей, где мы находим недопонимание: Очевидно, что причины, которые определили возникновение санкционных мер, могут быть устранены, мы работаем в этом направлении. Но понимаем, что это, конечно, процесс непростой", - отметил министр.

"Санкции - это инструмент, а не цель и не самоцель. Это инструмент, чтобы прийти к позитивному решению", - добавил он.

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