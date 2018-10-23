В Риме выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали россияне
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Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Власти столицы Италии выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали несколько десятков болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает в среду сайт газеты "Репубблика".
"То, что произошло - это очень странно. Мы должны подробнее изучить это, посмотрим данные камер видеонаблюдения", - заявил руководитель римской пожарной службы Джампьетро Боскаино.
В свою очередь, мэр Рима Вирджиния Раджи отметила, что перед катастрофой "по словам очевидцев, болельщики танцевали на ступенях (эскалатора - ИФ)".
"Мы здесь для того, чтобы разобраться. Власти Рима готовы во всем помогать пострадавшим, их родственникам", - добавила она.
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Интерфакс