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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 0:59 24.10.2018 - 00:59

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Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Власти столицы Италии выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали несколько десятков болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает в среду сайт газеты "Репубблика".

"То, что произошло - это очень странно. Мы должны подробнее изучить это, посмотрим данные камер видеонаблюдения", - заявил руководитель римской пожарной службы Джампьетро Боскаино.

В свою очередь, мэр Рима Вирджиния Раджи отметила, что перед катастрофой "по словам очевидцев, болельщики танцевали на ступенях (эскалатора - ИФ).

"Мы здесь для того, чтобы разобраться. Власти Рима готовы во всем помогать пострадавшим, их родственникам", - добавила она.

Газета отмечает, что специалисты склоняются к версии, согласно которой именно действия болельщиков, некоторые из которых были в состоянии алкогольного опьянения, привели к обрушению эскалатора. В компании, эксплуатирующей римское метро, заверили, что проверка и ремонт всех эскалаторов поводится ежемесячно.

"Более половины ступеней эскалатора не понесли ущерба. Зато последние ступеньки, менее десяти, полностью вышли из строя", - рассказал журналистам один из работавших на месте происшествия пожарных. "Повсюду лежат бутылки из-под пива и осколки стекла", - добавил он.

Очевидцы рассказали, что в основном пострадавшие получили травмы ног. В большинстве случаев раны не опасные.

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