В Риме выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали россияне
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
(Расширенная версия)
Рим. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Власти столицы Италии выясняют причину обрушения эскалатора, в результате которого пострадали несколько десятков болельщиков российского футбольного клуба ЦСКА, сообщает в среду сайт газеты "Репубблика".
"То, что произошло - это очень странно. Мы должны подробнее изучить это, посмотрим данные камер видеонаблюдения", - заявил руководитель римской пожарной службы Джампьетро Боскаино.
В свою очередь, мэр Рима Вирджиния Раджи отметила, что перед катастрофой "по словам очевидцев, болельщики танцевали на ступенях (эскалатора - ИФ).
"Мы здесь для того, чтобы разобраться. Власти Рима готовы во всем помогать пострадавшим, их родственникам", - добавила она.
Газета отмечает, что специалисты склоняются к версии, согласно которой именно действия болельщиков, некоторые из которых были в состоянии алкогольного опьянения, привели к обрушению эскалатора. В компании, эксплуатирующей римское метро, заверили, что проверка и ремонт всех эскалаторов поводится ежемесячно.
"Более половины ступеней эскалатора не понесли ущерба. Зато последние ступеньки, менее десяти, полностью вышли из строя", - рассказал журналистам один из работавших на месте происшествия пожарных. "Повсюду лежат бутылки из-под пива и осколки стекла", - добавил он.
Очевидцы рассказали, что в основном пострадавшие получили травмы ног. В большинстве случаев раны не опасные.
1во см
Интерфакс