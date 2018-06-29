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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 10:23 29.06.2018 - 10:23

Рим. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в пятницу, что хотел бы увидеть конкретные шаги со стороны Евросоюза по урегулированию миграционного кризиса, сообщают местные СМИ.

"Давайте дождемся конкретных обязательств", - сказал М.Сальвини, когда журналисты попросили его прокомментировать соглашение, заключенное на саммите ЕС по мигрантам.

Ранее сообщалось, что на проходящем саммите ЕС после продолжительных и напряженных дебатов было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

На саммите также была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. Планируется ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

Эти решения были приняты с учетом жесткой позиции по проблеме мигрантов, которую на саммите заняли Рим и Берлин.

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