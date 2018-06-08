В Риме эвакуировали 1,5 тыс. пассажиров метро из-за ложной тревоги
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Рим. 8 июня. ИНТЕРФАКС - В римском метро в четверг утром эвакуировали порядка 1,5 тыс. человек после сообщений о взрыве, информация оказалась ложной, сообщают итальянские СМИ.
Инцидент произошел около 8.20 утра по местному времени в районе станции "Поликлинико" линии B. На номера экстренных служб стали поступать звонки от пассажиров поезда, остановившегося в туннеле перед станцией, которые сообщали о том, что слышали звуки взрывов на станции.
Экстренные службы по прибытии выяснили, что в метро произошла проблема с контактной сетью, вызвавшая задымление и искрение.
Пассажиров остановившегося поезда эвакуировали по путям. Газета "Репубблика" сообщает о троих раненых.
Из-за инцидента временно прекращено движение между станциями "Кастро Преторио" и "Монти Тибуртини"
В пятницу в Риме проходит забастовка работников общественного транспорта.
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Интерфакс