Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - В России кризис заболеваемости коронавирусом произошла позже, чем в других странах, и поэтому она может учиться на примерах, заявил в пятницу исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения доктор Майкл Райан.
"Я думаю, что Россия сейчас на другой стадии пандемии, и она может учиться на ошибках, дорого стоивших Азии, Северной Америке и Западной Европе", - заявил Райн, слова которого приводит Associated Press.
Он отметил, что в России действуют широкомасштабные меры по социальному дистанцированию и растет количество проводимых тестирований на коронавирус.
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