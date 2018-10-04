Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 11:06 04.10.2018 - 11:06

*** Прокуроров в РФ - 25 на 100 тыс. жителей, вдвое больше европейского показателя

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В РФ уделяют значительно меньшее внимание финансированию и развитию судебной системы, нежели в странах ЕС, говорится в докладе Европейской комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы, опубликованном в четверг.

В документе отмечается, что в 2016 году в России было выделено 24,2 евро на душу населения, которые были направлены на развитие судебной системы, что значительно ниже, чем средний показатель в Европейском союзе - 64,5 евро.

Наименьшее внимание финансированию судебной системы в странах Совета Европы уделяют в Азербайджане (7,8 евро), а наибольшее - в Швейцарии (214,8 евро).

В период с 2014 по 2016 годы в России была уменьшена часть бюджета, направляемая на эти цели, причём это сокращение составило 23,6%, утверждают составители доклада.

В нем отмечается, что в России насчитывается примерно 18 профессиональных судей на каждых 100 тыс. жителей страны, что не намного меньше, чем в Евросоюзе (21 высококвалифицированный судья).

Что касается адвокатов, то на каждых 100 тыс. россиян приходится в среднем 49,4 адвоката, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет 162. При этом в России самое большое число прокуроров, по сравнению с другими европейскими странами: 25 прокуроров на 100 тыс. жителей против 12 в Евросоюзе.

В документе также уделяется внимание полу сотрудников судебной системы. Так, порядка 60% высококвалифицированных судей в РФ - женщины, тогда как в ЕС их около 53%. Помимо этого, в России 41% адвокатов - женского пола, что примерно равно числу адвокатов-женщин в европейских странах (41%).

Документ Европейской комиссии по эффективности правосудия стал уже седьмым по счету и затрагивает 45 из 47 членов Совета Европы - кроме Сан-Марино и Лихтенштейна.

Доклад, обнародованный в 2018 году, базируется на информации, собранной в течение 2016 года по каждой из 45 стран.

1тэ во ки

Neuer Inhalt Horizontal Line