Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 19:25

*** Он также посетит Белоруссию, Азербайджан и Ирландию

Мадрид. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель в воскресенье отправится в турне по четырем странам, в том числе он посетит Россию, сообщил в субботу в Твиттере глава кубинского МИД Бруно Родригес.

Кроме России, он нанесет визиты в Белоруссию, Азербайджан и Ирландию.

Согласно сообщению руководителя кубинского внешнеполитического ведомства, глава кубинского государства проведет ряд официальных встреч с представителями руководства этих стран, а также примет участие в работе 23-го саммита Движения неприсоединения.

Этот саммит пройдет в Баку 25-26 октября.

17 октября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Диас-Канель посетит РФ в последних числа октября. По его словам, речь идет о 27-30 октября.

Этот визит станет первым визитом Диас-Канеля в Россию в статусе президента республики. Он был избран на пост президента Кубы 10 октября.

Диас-Канель уже посещал Россию в ноябре прошлого года в статусе председателя Госсовета и Совета министров Кубы.

Предстоящий визит, как отмечают эксперты, венчает серию контактов между Москвой и Гаваной на различных уровнях, которые имели место в этом году.

Ранее Кубу уже посетили глава МИД РФ Сергей Лавров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Юрий Борисов, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

1ар др

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