Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 7:01

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает Саудовской Аравии закупить средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Мы привезли на выставку несколько систем противовоздушной обороны - Панцирь, Тор, и различные системы радиоэлектронной борьбы, которые закрывают объект, который необходимо защитить, от проникновения туда дронов. Наши системы, думаю, будут пользоваться спросом", - сказал Чемезов.

По его словам, необходимость усиления системы ПВО страны была продемонстрирована недавней террористической атакой с помощью дронов.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Позднее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова поставить Саудовской Аравии средства ПВО, если руководство страны "примет мудрое государственное решение".

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