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В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - В нидерландском городе Роттердам в субботу задержаны четыре человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщают западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

"Их подозревают в подготовке преступления на террористической почве", - приводят СМИ выдержки из заявления полиции.

"Расследование продолжится в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

Однако в полиции не уточнили детали задержания и не дали подробной информации о задержанных.

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