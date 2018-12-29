В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме

Брюссель. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - В нидерландском городе Роттердам в субботу задержаны четыре человека, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, сообщают западные СМИ со ссылкой на местную полицию.
"Их подозревают в подготовке преступления на террористической почве", - приводят СМИ выдержки из заявления полиции.
"Расследование продолжится в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.
Однако в полиции не уточнили детали задержания и не дали подробной информации о задержанных.
1бф аю