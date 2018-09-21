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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 17:04 21.09.2018 - 17:04

Брюссель. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Румынская прокуратура в пятницу предъявила обвинения главе подразделения полиции быстрого реагирования и еще трем высокопоставленным сотрудникам полиции, сообщают европейские СМИ.

Обвинения связаны с действиями стражей порядков во время антиправительственных протестов в августе в Бухаресте. В заявлении прокуратуры говорится, что применение силы против протестующих, в том числе детей, во время демонстрация было "неоправданным".

Крупные акции протеста, в которых приняли участие более 80 тыс. человек, прошли 10 августа в румынской столице. Демонстранты выражали недовольство в связи с деятельностью правительства страны, обвинив его в коррупции и призвав уйти в отставку.

Против демонстрантов полиция тогда применила водометы, слезоточивый газ и дубинки. В результате пострадали сотни человек, были задержаны около 30 участников акций протеста.

После протестов действия полиции подвергли резкой критике. Около 800 человек подали заявления о возбуждении уголовных дел.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ выступила тогда в защиту действий сотрудников полиции, расценив протесты как "попытку свергнуть законное правительство с помощью силы".

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