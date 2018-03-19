В ряде британских городов из-за снегопада закрыли школы, отменены авиарейсы
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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сильный снегопад и холода обрушились на юго-западную часть Англии и Уэльс, в более чем 250 школах отменены занятия, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".
В частности, сложная ситуация из-за непогоды сложилась в графстве Сомерсет и Глостершир.
Местные власти объявили повышенный уровень опасности в Англии, Уэльсе, а также некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии.
Кроме того, из-за снегопадов нарушена работа транспортной системы, в том числе аэропортов. В аэропорту Гатвика, Манчестера и Бристоля отменено несколько авиарейсов.
По сообщениям местных метеорологических служб, ко вторнику ситуация должна нормализоваться.
вл ар
Интерфакс