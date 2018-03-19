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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 9:03 19.03.2018 - 09:03

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сильный снегопад и холода обрушились на юго-западную часть Англии и Уэльс, в более чем 250 школах отменены занятия, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".

В частности, сложная ситуация из-за непогоды сложилась в графстве Сомерсет и Глостершир.

Местные власти объявили повышенный уровень опасности в Англии, Уэльсе, а также некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии.

Кроме того, из-за снегопадов нарушена работа транспортной системы, в том числе аэропортов. В аэропорту Гатвика, Манчестера и Бристоля отменено несколько авиарейсов.

По сообщениям местных метеорологических служб, ко вторнику ситуация должна нормализоваться.

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