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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Сильный снегопад и холода обрушились на юго-западную часть Англии и Уэльс, в более чем 250 школах отменены занятия, сообщает в понедельник британский телеканал "Скай-ньюс".

В частности, сложная ситуация из-за непогоды сложилась в графстве Сомерсет и Глостершир.

Местные власти объявили повышенный уровень опасности в Англии, Уэльсе, а также некоторых частях Шотландии и Северной Ирландии.

Кроме того, из-за снегопадов нарушена работа транспортной системы, в том числе аэропортов. В аэропорту Гатвика, Манчестера и Бристоля отменено несколько авиарейсов.

По сообщениям местных метеорологических служб, ко вторнику ситуация должна нормализоваться.

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