Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 20:28

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Масштабные демонстрации, участники которых призывали к решительным действиям для борьбы с изменением климата, прошли в пятницу во многих странах мира.

В основном на улицы городов в разных частях света выходили молодые активисты.

Манифестации, в частности, прошли в США, Японии, Канаде, Ливане, Израиле, Южной Африке, а также в европейских странах.

Многочисленная акция состоялась во французской столице, где собрались десятки тысяч студентов и школьников. Они собрались на площади у Дома Инвалидов и скандировали лозунги о необходимости принятия активных мер для защиты окружающей среды. Молодежь вышла на улицы и других городов Франции - Лиона, Марселя и Бордо.

Многие политики отреагировали на действия молодых активистов. Среди них - генсек ООН Антониу Гутерриш, который приветствовал активность "молодого поколения" и отметил, что понимает, почему демонстранты "возмущены".

На этой неделе ООН обнародовала два новых научных исследования, которые предупреждают о том, что последствия глобального потепления и повышения уровня моря могут иметь намного более необратимый характер, чем предполагалось до сих пор.

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