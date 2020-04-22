Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 15:41

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В некоторых странах мира наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19, однако в то же время отмечается небольшое увеличение ежесуточного количества летальных исходов.

Так, вновь заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом министерстве здравоохранения Ирана, несмотря на то, что за сутки в этой стране скончались 94 человека с COVID-19, что на шесть больше, чем накануне.

"Постепенная тенденция в сторону понижения в случае инфицирования (COVID-19 - ИФ) продолжает сохраняться", - сообщил представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По данным на 22 апреля, число инфицированных в стране достигло 85996, общее число умерших с коронавирусом составляет 5931.

В Испании также в последние дни наметилась некоторая стабилизация ситуации и общая тенденция к снижению количества летальных исходов.

В стране за сутки скончались 435 пациентов с коронавирусом, это на пять больше, чем накануне, сообщил Минздрав страны в среду.

Испания остается второй страной в мире после США по количеству инфицированных. Сейчас в стране диагностировано более 208 тыс. инфицированных, более 21,7 тыс. пациентов скончались, 85,9 тыс. вылечились.

В Бельгии за последние сутки умерли 266 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6262, сообщили представители Минздрава страны в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 41 889 случаев.

В то же время представитель антикризисного центра Стевен Ван Гюхт заявил, что при сохраняющейся высокой смертности нынешняя статистика по коронавирусу дает основания полагать, что Бельгия уже прошла пик эпидемии примерно 12 апреля.

В Германии отмечается прогресс в тестировании вакцины против COVID-19. Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

Некоторые страны продолжают смягчать введенные из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничения.

Минздрав Испании объявил, что детям в возрасте 14 лет и младше будет разрешено покидать свои дома для сопровождаемых прогулок с 26 апреля.

В Сиднее 28 апреля откроют популярный среди серфингистов сиднейский пляж Бонди-бич. Однако пляж будет открыт только для "плавания и занятий серфингом". Пробежки и отдых на песочной зоне все еще будут запрещены.

В то же время ряд стран продолжает обвинять Китай в пандемии коронавируса COVID-19.

Так, американский штат Миссури подал иск против Пекина в связи с его реакцией на COVID-19 и требует возместить ущерб, чтобы компенсировать "огромные человеческие потери, человеческие страдания и экономические потрясения", вызванные пандемией.

"COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания", - говорится в иске генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

Помимо возмещения ущерба, в иске штата Миссури содержится требование официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Намерения США поддерживает Австралия. Высокопоставленные австралийские законодатели в последние дни вторили президенту США Дональду Трампу в призывах расследовать происхождение коронавируса и ставили под сомнение прозрачность Пекина в отношении информации о COVID-19.

Аналогичные настроения наблюдаются в Италии. Отель De la Poste на горнолыжном курорте Кортина д'Ампеццо в итальянских Альпах подал в суд города Беллуно иск к министерству здравоохранения Китая с требованием возместить ущерб, понесенный из-за коронавируса.

В иске говорится, что отель был полностью забронирован до конца зимнего лыжного сезона. Из-за вспышки коронавируса в Италии владелец был вынужден закрыть отель и полностью прекратить оказание услуг 12 марта, что привело к увольнению всего персонала и расторжению контрактов с поставщиками.

Более 30 развивающихся стран на фоне пандемии могут столкнуться с голодом, а 1 млн человек уже находится на грани голодной смерти. Об этом сообщил директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.

Однако он заверил, что массовой гибели людей возможно избежать, если начинать действовать сейчас.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 диагностировано 2 580 637 случаев заражения, зафиксировано 179069 летальных исходов.

Тем не менее, 705 360 заболевших выздоровели.

На данный момент болеют 1696208 человек, 57208 из них находятся в тяжелом состоянии.

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